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  4. Afyonkarahisar'da otomobilin inşaat alanına düşmesi sonucu 4 kişi öldü

Afyonkarahisar'da otomobilin inşaat alanına düşmesi sonucu 4 kişi öldü

03.11.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da otomobilin yaklaşık 5 metre yükseklikten inşaat alanına düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da otomobilin inşaat alanına düşmesi sonucu 4 kişi öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 20 FT 500 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Şuhut karayolu Halımoru köyü yakınlarında yol yapım çalışmasının devam ettiği bölgede kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik tabelalarına çarptı, ardından 5 metre yükseklikten köprü inşaatına düştü.

Kazada, aynı aileden Deniz Ç, Hasan Ç, Emin Ç. ile Hüseyin A. hayatını kaybetti.

Cenazeler otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitirenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil kaza

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