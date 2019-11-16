Afyonkarahisar'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da otomobilinde av tüfeğiyle saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Veysel Karani Mahallesi 1028 sokak üzerinde, 03 UR 051 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Kurt (25) silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kurt'un hayatını yitirdiğini belirledi.

Polisin şüpheliyi belirleme ve yakalamak için başlattığı çalışmada, Mehmet K. gözaltına alındı.

Şüpheli Mehmet K ile Kurt'un aralarında husumet olduğu öğrenildi.

