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Afyonkarahisar'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 22:22 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da otomobille kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da otomobille kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Afyonkarahisar- İhsaniye yolunun 24'üncü kilometresindeki Gazlıgöl beldesi yakınlarında meydana geldi. Muharrem D. yönetimindeki 03 VL 575 plakalı otomobille sürücüsünün adı henüz bilinmeyen 03 AU 246 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada Muharrem D., Nazik D. ve Safiye D. ile kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredekilerin yardımı ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Afyonkarahisar'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralıAfyonkarahisar'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

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