Afyonkarahisar’da patates hasadı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde patates hasadına başlandı.

Tarlada 1, 2, ve 3. sınıf olarak ayrılan patateslerden 1 numaralı kızartmalık patatesler, 1 lira 75 kuruştan alıcı buluyor. Diğer sınıf patatesler ise 50 kuruş ile 1 lira 50 kuruş arasında değişen fiyatlarda satılıyor.

Patates üreticisi Mehmet Kıymaz, yaklaşık 4 ay sürecek söküm döneminin bu yıl erken başladığını ifade etti.

Bu yıl rekoltenin çiftçinin yüzünü güldürdüğünü ifade eden Kıymaz, "Verim güzel, fiyatlarımız da güzel. Buna karşın ithal patates üreticiyi üzmektedir. Devlet yetkililerimizden ithal patatesi durdurmalarını istiyoruz." dedi.

Kıymaz, dekardan 3,5-4 ton civarı patates çıktığını, bunların ağırlıklı olarak İstanbul pazarına gönderildiğini vurguladı.

Patates sökümünde 50 kadın işçinin çalıştığını belirten işçi başı Gülcan Erkoç ise patates hasadının insanlara ekmek kapısı olduğunu belirterek, "70 lira yevmiye ile çalışıyoruz. Tarlada iş bölümü yapıyoruz. Toplayıcı, çuvallayıcı, çuval dikici ve yükleyici olarak çalışıyoruz." dedi.

