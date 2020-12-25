Afyonkarahisar’da patpat yolu üzerindeki şahısa çarptı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracının çarptığı şahıs yaralandı.

Kaza, Sanayi Sitesi küçükbaş hayvan pazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçe merkezinden küçükbaş hayvan pazarına koyunlarını satmak için giden Ramazan K. idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı, yol üzerinde yaya olarak bulunan Abdullah K.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Abdullah K. bir süre şoka girdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralı olarak yerde yatan Abdullah K.’yı ilk müdahalenin ardından Şuhut Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

