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Afyonkarahisar'da polisin orantısız güç kullandığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 13:46 | Son Güncelleme

Otomobille drift yaparak çevreye rahatsızlık verdiği iddiasıyla 2 kişinin gözaltına alındığı olayda, şüphelilerin 2 akrabası polise engel olmaya çalıştı, çıkan arbedede bu kişler ile 3 polis yaralandı - Afyonkarahisar Valiliği: - "Gözaltı işlemlerinde araçta yolcu olarak bulunan A.U’nun 136 promil alkollü, diğer şahısların ise kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan 12 sabıka kaydının olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca basında çıkan orantısız güç kullanıldığı iddialarına yönelik, olaya müdahale eden görevliler hakkında adli ve idari soruşturma açılmıştır"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da otomobille drift yaparak çevreye rahatsızlık verdiği iddiasıyla 2 kişinin gözaltına alındığı olayda, şüphelilerin 2 akrabasının polise engel olmaya çalıştığı, bu sırada çıkan arbedede bu kişler ile 3 polisin yaralandığı belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, polis ekiplerinin, 14 Ekim'de eski sanayi içindeki cami önünde drift yaparak çevreye rahatsızlık veren araç ile ilgili olay yerine gittiği, bu sırada ekipleri görerek kaçan araç sürücüsü M.T ve yanında bulunan A.U'nun kovalamaca sonucu yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gözaltı işlemleri sırasında yakalanan şahısların akrabaları K.U ve Ş.U, görevini yapmaya çalışan polis memurlarına engel olmaya çalışmış ve yaşanan arbede sırasında 3 polis ile şahıslar yaralanmıştır. Gözaltı işlemlerinde araçta yolcu olarak bulunan A.U'nun 136 promil alkollü, diğer şahısların ise kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan 12 sabıka kaydının olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca basında çıkan orantısız güç kullanıldığı iddialarına yönelik olaya müdahale eden görevliler hakkında adli ve idari soruşturma açılmıştır."

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Afyonkarahisar drift polis

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