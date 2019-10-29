Afyonkarahisar'da renkli Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu. Yüzlerce vatandaşın izlediği kutlamalarda öğrenciler çeşitli gösteriler yaptı ve halk oyunlarını sahneledi.

Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yılı kutlamaları Zafer Meydanı'nda gerçekleşti. Programa Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra CHP Afyonkarahisar Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi Burcu Köksal, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler, öğretmenler ve öğrencilerle vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Zafer Meydanı'na akın ederek, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkulu şekilde kutladı.

'KOCATEPE'DE CUMHURİYET'İN İLK IŞIKLARI YAKILMIŞTIR'

Törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin milletin ortak eseri olduğunu ifade etti. Tutulmaz, Bu eserin temelleri işte üzerinde durduğumuz bu aziz memlekette atılmıştır. 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de Cumhuriyet'in ilk ışıkları yakılmıştır. O ışık bugün bütün vatanı aydınlatmaktadır. Cumhuriyet, bugün 82 milyon vatandaşı aynı çatı altında buluşturan, onların haklarını muhafaza eden, hür ve özgür kılan eşsiz bir hazinedir. Cumhuriyetin bizlere sunduğu kazanımlarla bugün burada özgürce fikirlerimizi ve düşüncelerimizi paylaşıyor, eylemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Cumhuriyet sadece ülkemizin ayaklarına vurulmak istenen prangaları söküp atmakla kalmamış, zihinlerin gömülmek istendiği karanlıkları da ortadan kaldırmıştır dedi.

'CUMHURİYET İLE HEP BİRLİKTE AYDINLANDIK'

Cumhuriyetin yaydığı ışık ile karanlık köşelerin aydınlandığına dikkati çeken Tutulmaz, şöyle konuştu

Cumhuriyetimizin kurucusu ve Cumhuriyetin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaştan yeni çıkmış yorgun ve hasta olan bu ülkenin iyileşmesinin ve ayağa kalkmasının çağdaşlaşmaktan ve özgür bir toplumdan geçtiğini düşünüyordu. Bu değerlerle yoksul ve esir ülkelere örnek olacağımızı ve bütün bunların Cumhuriyet ile mümkün olduğunu düşünüyordu. İşte Cumhuriyet böyle bir dönemde doğdu. Cumhuriyetin yaydığı ışıkla hem ülkemize hem de zihinlerimizin karanlık köşelerine ışıklar taşıdık. Hep birlikte aydınlandık. Bu aydınlanma ile yeni bir hikâye yazmaya başladık. Demiryolu ağlarını genişlettik. Fabrikalar ve sanayi tesisleriyle üretmeye başladık. Eğitim seferberliğiyle Anadolu insanını ilerici, çağdaş nesiller haline getirmeye başladık.

'HEM SAHADA HEM DİPLOMASİDE KAZANDIK'

Türkiye'nin bekasını tehdit eden terör unsurlarına yönelik yapılan harekatların önemine de değinen Vali Mustafa Tutulmaz, Bugün Cumhuriyet ile inşa ettiğimiz bu ülke, içeriden ve dışarıdan tehdit edilmektedir. 1071'de Malazgirt'te bu toprakları yurt edinen ecdadımız, 1922'de Kocatepe'de bu toprakların yurt olarak kalmasını sağladı. Bugün de şanlı ordumuz tarafından ülkemizin bekası için yanı başımızda bizleri tehdit eden terör koridorunu ortadan kaldırmak için Suriye'nin kuzeyine Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı Harekâtı düzenlenmiştir. 96 yıl önce inşa ettiğimiz Cumhuriyetimizi tehdit eden terör yuvaları bir bir imha edilmiş, tarih yapan genetiğimizle hem diplomaside hem de sahada istediğimiz başarıyı elde ettik diye konuştu.

GAZETECİ FENALŞTI

Vali Tutulmaz'ın konuşmasının ardından programı görüntüleyen gazeteci Yunus Üstündağ (30) fenalaştı. Üstündağ'ın fenalaştığını gören arkadaşları hemen 112 ekiplerine haber verdi. Üstündağ'ın bulunduğu yere gelen 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa götürdü. Burada tansiyonu ölçülen ve genel durumu kontrol edilen Üstündağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİSİ İLGİ GÖRDÜ

Vali Tutulmaz'ın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Afyon Lisesi öğrencileri bardak ve ellerle tempo tutularak yapılan 'Cup Song' gösterisi yaptı. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) halk oyunları ekibiyle Devlet Konservatuarı'nın Çok Sesli Korosu'nun konseri büyük beğeni toplarken, protokol üyeleri de koronun söylediği türkülere eşlik etti. Şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereye girenler ödüllendirildi. Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bandosu eşliğinde resmigeçitle tören sona erdi.



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