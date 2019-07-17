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Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 19:22 | Son Güncelleme

Kentte etkili sağanak nedeniyle 70'in üzerinde ev, iş yeri ve bazı kamu kurumlarının bodrum katını su bastı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da etkili sağanak nedeniyle kentteki 70'in üzerinde ev, iş yeri ve bazı kamu kurumlarının bodrum katını su bastı.

Kentte öğlen saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Çok sayıda ev, iş yeri ve bazı kamu kurumlarının bodrum katlarında su baskınları yaşandı.

Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğüne, 14 mahallede 70'in üzerinde ev, iş yeri ve bazı kamu kurumlarının bodrum katlarında su baskını olduğu ihbarı geldi.

İtfaiye, Su ve Kanalizasyon ile AFAD'ın 80 civarında personeli, ihbar gelen binalarda, vidanjörler ve motopomplarla su tahliyesi yapıyor.

Osmangazi Mahallesi Muhtarı Arif Zenger, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağış nedeniyle mahallesinde yaklaşık 20 civarında evin bodrum katını su bastığını söyledi.

Su baskınları nedeniyle evlerde maddi zararların oluştuğunu dile getiren Zenger, şöyle konuştu:

"Ev sahiplerinin eşyaları suların içerisinde kaldı. Şu anda Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiyesi, Kanalizasyon ve Su İşleri ile AFAD personeli su tahliyesi yapıyor. Bu zor günümüzde vatandaşlarımızın yanında olan Belediye ve AFAD personeline teşekkür ediyoruz ancak mahallemizde en kısa sürede yağmur atık su ve kanalizasyon projesinin başlamasını talep ediyoruz."

- "Mahalleme yağmur yağınca ailecek uyuyamıyoruz"

Bodrum katında yaşayan Nazik Günçek de kentte etkili sağanak nedeniyle evini su bastığı için mağdur olduğunu belirtti.

Yağış olduğu zaman korku içinde kaldıklarını aktaran Günçek, "Her yağışta evimi su basıyor. Evimin laminatları kalktı, duvarlarındaki sıvaları dökülüyor. Şu anda halılarım, koltuk ve bazalarım sular içerisinde. Hepsi de kötü durumda. Mahalleme yağmur yağınca ailecek uyuyamıyoruz. Yetkililerden mahallemize düzgün şekilde altyapının yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

- "Evimiz ve eşyalarımız perişan durumda"

Evinin bodrum katını su basan Fikriye Fidan da 13 yıldır hiç bu şekilde bir manzarayla karşılaşmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yağmur suyu, kanalizasyonlara verildiği için evimizi atık su basıyor. Bu yıl üçüncü oluyor. Evimiz ve eşyalarımız perişan durumda. Maddi ve manevi açıdan kötü durumdayız. Bu su kanallarında yetkililer tarafından bir çalışma yapılmasını istiyoruz. Belediyemiz ve AFAD'tan yardım talep ettik. Onlar da şimdi evimde su tahliyesi yapıyor. Onlardan da Allah razı olsun."

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar sağanak yağış

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