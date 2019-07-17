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Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 20:51 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, kentte çok sayıda ev, iş yeri ve bazı kamu kurumlarının bodrum katını su bastı.

Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, kentte çok sayıda ev, iş yeri ve bazı kamu kurumlarının bodrum katını su bastı.
Afyonkarahisar'da öğle saatlerinde başlayan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Mazgalların tıkanması nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve bazı kamu kurumlarının bodrum katlarını su bastı. Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü'ne, 14 mahallede 100'e yakın ev, iş yeri ve bazı kamu kurumlarının bodrum katını su bastığı yönünde ihbar geldi. İtfaiye ve AFAD ekipleri ihbar gelen binalarda, vidanjörler ve motopomplarla su tahliyesi yaptı.
Osmangazi Mahallesi Muhtarı Arif Zenger, yağış nedeniyle mahallesinde 20 civarında evin bodrum katını su bastığını söyledi. Su baskınları nedeniyle evlerde maddi zarar oluştuğunu belirten Zenger, "Su baskını olan evlerde eşyalar kullanılmaz hale geldi" dedi.
Evini su basan Nazik Günçek de mağdur olduğunu belirtti. Bodrum katta oturan ve her yağışta büyük korku yaşadıklarını belirten Günçek, "Her yağışta evimi su basıyor. Laminatlarımız kalktı, duvarlarındaki sıvalar dökülüyor. Şu anda halılarım, koltuk ve bazalarım su içerisinde. Yağmur yağınca ailecek uyuyamıyoruz. Altyapının yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.
Bodrum kattaki evini su basan Fikriye Fidan ise "Yağmur suyu, kanalizasyonlara verildiği için evimizi atık su basıyor. Bu yıl 3'üncü oluyor. Evimiz ve eşyalarımız perişan durumda. Maddi ve manevi açıdan kötü durumdayız. Bu su kanallarında yetkililer tarafından bir çalışma yapılmasını istiyoruz. Belediyemiz ve AFAD'tan yardım talep ettik. Onlar da, şimdi evimde su tahliyesi yapıyor" dedi.

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Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkilediAfyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkilediAfyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkilediAfyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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