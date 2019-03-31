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Afyonkarahisar'da seçmen sandık başına gitti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 14:37 | Son Güncelleme

OYUNU 112 YARDIMIYLA KULLANDI Afyonkarahisar'da 112 ekipleri önceden talepte bulunan hastaları evlerinden ya da hastanelerden alarak oy kullanacakları okullara taşıdı.

Afyonkarahisar'da seçmen sandık başına gitti (2)

OYUNU 112 YARDIMIYLA KULLANDI
Afyonkarahisar'da 112 ekipleri önceden talepte bulunan hastaları evlerinden ya da hastanelerden alarak oy kullanacakları okullara taşıdı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Hanife Sivritepe (75), talebi üzerine tedavi gördüğü hastanenin servisinden refakatçisiyle birlikte ambulansa alınarak Fatih Mahallesi'ndeki Şehit Murat Saraç İlkokulu'na getirildi. Burada üç görevlinin yardımıyla getirildiği okulun girişinden sedyeyle oy kullanacağı sınıfa taşınan Hanife Sivritepe, sandık görevlileri tarafından sıra beklemeden öncelik tanınarak, refakatçisinin eşliğinde oyunu kullandı. Daha sonra yine 112 görevlilerince sandık başına getirilen Sivritepe, oy zarfını 1099 numaralı sandığa atıp, yeniden ambulansla hastaneye götürüldü.
'VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN'
112'nin uygulamasından memnun olduğunu belirten Hanife Sivritepe, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "İyi bir duygu. Ambulansla oy kullanmayı kendim istedim. Devletime teşekkür ediyor. Vatana, millete hayırlı olsun" dedi.
ANNESİNE REFAKAT ETTİ
Annesine refakat eden Recep Sivritepe de 112'nin kendilerini aradığını ve oy kullanmak isteyip istemediklerini sorduğunu kaydederek, "112 ekipleri annemi oy kullanacağı okula getirerek oyunu kullanmasını sağladı. Çok memnunuz. Bu imkan sağlandığı için Allah razı olsun" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Afyonkarahisar'da seçmen sandık başına gitti (2)Afyonkarahisar'da seçmen sandık başına gitti (2)Afyonkarahisar'da seçmen sandık başına gitti (2)Afyonkarahisar'da seçmen sandık başına gitti (2)

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