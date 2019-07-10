Afyonkarahisar’da şehitliklerin bakımını hükümlü ve yükümlüler yaptı

Afyonkarahisar’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri öncesi Hava Şehitliği ile Anıtkaya köyünde bulunan Anıtkaya Şehitliği’nin bakımı ve temizliği 20 hükümlü ve yükümlü tarafından yapıldı.

Afyonkarahisar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ndeki hükümlüler ve yükümlüler, sosyal sorumluluk etkinliği kapsamında şehitliklerde temizlik yaptı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen sosyal sorumluk projesi kapsamında hükümlüler, Anıtkaya Şehitliği’nde uzayan otları kesti, içerde bulunan çöpleri temizledi. Hava Şehitliğinde ise yükümlüler şehit mezarlarının bakımını yaptı. Elleriyle şehit mezarlarının mermerlerini yıkayan yükümlüler, şehitlikte bulunan çiçeklerin de bakımını yaptı. Afyonkarahisar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün organizeyle yapılan etkililiğe Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü de destek verdi.

MANEVİYATI ÜST DÜZEYDE YAŞAMAK İSTEDİK

Afyonkarahisar Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Ersoy, yaptığı açıklamada, çalışmalara 20 yükümlünün katıldığını söyledi. Ersoy şöyle devam etti,

“Ülkemiz 3 yıl önce 15 Temmuz’da önemli bir badire atlattı. Biz de bu günün üçüncü yıl sene-i devriyesinde şehitliklerimize bakım yapmak, temizliklerini gerçekleştirmek istedik. Hem şehitlerimize gönül borcumuzu ödemek hem de maneviyatı en üst düzeyde yaşamak istedik. Bugünkü bu çalışmaya 20 yükümlü katıldı.”