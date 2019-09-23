Afyonkarahisar’da ’Sevgi Bohçası’ projesi

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubesi arasında “Sevgi Bohçası” projesi protokolü imzalandı. Protokol kapsamında yeni doğum yapan ihtiyaç sahibi ailelere Türk Kızılayı tarafından yardım yapılacak.

Türk Kızılayı’nın başlatmış olduğu proje kapsamında yeni doğum yapan annelere ve çocuklarına yardım yapılacak. Türk Kızılayı Şube Başkanı Fatih Okyar yaptığı açıklamada, projeleri kapsamında yeni doğum yapan ailelere yardımda bulunacaklarını söyledi. Okyar şöyle devam etti:

“Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şube Başkanlığı olarak Devlet Hastanesi’yle birlikte bir protokol imzaladık. Bu protokolümüzde kapsamında ihtiyaç sahibi yeni doğum yapmış ailelere yardım yapacağız. Bu sevgi bohçamızın içerisinde zıbın, mama, anne pijaması gibi bir bebeğin ve annenin ne ihtiyacı varsa onlar olacak. Yine Kızılay gönüllü annelerimiz tarafından hazırlanan el işi kıyafetlerimiz de sevgi bohçamızın içerisinde yer alacak. Bu sevgi bohçamızın şöyle bir artısı var. Gönüllü annelerimizin bizzat doğum yaptığı gün hastanemizle birlikte iletişime geçerek yardımda bulunacak. Bunun en büyük artılarından birisi de annenin yanında olduğumuzu gösterebileceğiz. Bu ailelerimizi mutlu edecek. Bunun yanı sıra bir aile doğum anındaki bu ihtiyaçlarını karşılamıyorsa demek ki bu ihtiyaç sahibi bir aile olacak biz bu ailemize düzenli bir para yardımı da yapacağız.”

Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran ise, Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanlığı ile hastaneleri arasında ‘Sevgi Bohçası’ projesinin protokolünü imzaladıklarını söyledi. İhtiyaç sahiplerine yerinde hizmet götürüleceğinin altını çizen Duran “Bizim buradaki amacımız hastanemiz bünyesinde dünyaya gelen ve tedavi görmekte olan 3 aylık bebeklerimize yardımda bulunmak” dedi.



