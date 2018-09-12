Afyonkarahisar’da silah kaçakçılığı operasyonu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 29 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Afyonkarahisar merkezi ile Sandıklı, Sinanpaşa, Emirdağ, Çay ve İscehisar ilçelerinde 31 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 29 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Evlerdeki aramalarda 26 av tüfeği, 9 tabanca, 11 kurusıkı tabanca, silahların seri numarasını değiştirmede kullanılan iki numaratör ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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