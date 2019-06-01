Afyonkarahisar'da silahla oynayan çocuk arkadaşını öldürdü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir çocuk, köy odasında ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken tüfeğin ateş alması sonucu arkadaşını öldürdü.

Alınan bilgiye göre, merkeze Gebeceler beldesinde bir köy odasında 10 yaşındaki O.E, İbrahim Ayvaz'a ait ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken bir anda ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada odanın içerisindeki tuvalette bulunan 7 yaşındaki İ.A'nın göğsüne isabet ederek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İ.A, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Küçük çocuk hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İ.A'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

