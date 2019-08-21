Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde eğlence merkezi işleten Bekir A. (56) çıkan tartışmada oğlunu döven Oğuzhan Öztürk'ü (39) tabancayla vurarak öldürdü. Kavgaya müdahale etmeye çalışan 1 uzman çavuş seken kurşunla, kavgaya karışan 6 kişi de aldıkları darbelerle yaralandı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki bir eğlence merkezinde meydana geldi. Eğlence merkezi işleten Bekir A., oğlu Sezercan A. ve garson olarak çalışan Mahsun Ç. ile Ali K., Duran D., Ömer M., İlyas K. ve Oğuzhan Öztürk arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma ilçedeki İstasyon Caddesi'nde iki grubun tekrar karşılaşmasıyla devam etti. Demir ve tahta sopalarla iki grubun birbirine girmesi sonucu ortalık savaş alanına döndü. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri kavgaya müdahale ettiği sırada oğlu Sezercan A.'nın kafasına ve yüzüne darbe aldığını gören Bekir A. yanında getirdiği tabancayla oğlunu döven Oğuzhan Öztürk'e ateş açtı. Oğuzhan Öztürk ve olaya müdahale etmeye çalışan bir uzman çavuş açılan ateşle, Bekir A., Sezercan A., Mahsun Ç., Ali K., Duran D., Ömer M. ve İlyas K. de kavgada aldıkları darbelerle yaralandı.

Yaralılar Sultandağı Devlet Hastanesi'ne götürülürken, yaralılardan Oğuzhan Öztürk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı uzman çavuş ile diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma hafif yaralı olan Bekir A.'yı hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına aldı.

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