HABER

Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 10:07 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında kıraathanede çıkan kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'da husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında kıraathanede çıkan kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Olay, saat 22.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup ilçe merkezindeki bir kıraathanede karşılaştı. Gruplar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine silahlarla ateş açarken, kısa sürede olay yerine polis ekiplerinden birinin aracına da kurşun isabet etti. Kavgada 2?si ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Ali E. ile Süleyman E., gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi Hastanesi?ne götürüldü. Yaralanan Zekeriya Uğur T., Halil İbrahim Ç., Erkan I. ve Sinan T. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi?ne sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası yaralıların götürüldüğü hastanelere çok sayıda yunus polisleri ve çevik kuvvet ekipleri sevk edilerek, geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili gözaltına alınanların olduğu belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------- - Hastaneye getirilen yaralının görüntüsü - Hastane önündeki polis ekiplerinden detay - Ambulans yaralı getirirken detay - Ambulanstan yaralı indirilirken HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) (Tür: Yurt)

PARTNERAcun Ilıcalı yarışmaları böyle seçiyor! Çok şaşıracaksınızAcun Ilıcalı yarışmaları böyle seçiyor! Çok şaşıracaksınız
Temsili Nasreddin Hoca: Bizim kahramanımız Superman değildirTemsili Nasreddin Hoca: Bizim kahramanımız Superman değildir
EK fotoğraflar // Uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen villa baskınıEK fotoğraflar // Uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen villa baskını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bu iddia Aydın'ı karıştırdı! 'Defineciler gelir diye korkuyoruz'

Bu iddia Aydın'ı karıştırdı! 'Defineciler gelir diye korkuyoruz'

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kiracınının yaptıklarını görünce hayatının şokunu yaşadı! 'Hiç şüphelenmedik'

Kiracınının yaptıklarını görünce hayatının şokunu yaşadı! 'Hiç şüphelenmedik'

Adıyaman'da düğün magandalarına operasyon! Evinden öyle şeyler çıktı ki...

Adıyaman'da düğün magandalarına operasyon! Evinden öyle şeyler çıktı ki...

Bu evlerin altından sokak geçiyor

Bu evlerin altından sokak geçiyor

Aldığı yemeği yiyemeden can verdi!

Aldığı yemeği yiyemeden can verdi!

Eski karısını 18 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Gazeteciye öyle bir yanıt verdi ki...

Eski karısını 18 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Gazeteciye öyle bir yanıt verdi ki...

Temsili Nasreddin Hoca: Bizim kahramanımız Superman değildir

Temsili Nasreddin Hoca: Bizim kahramanımız Superman değildir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.