Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 6 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında kıraathanede çıkan kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Olay, saat 22.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup ilçe merkezindeki bir kıraathanede karşılaştı. Gruplar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine silahlarla ateş açarken, kısa sürede olay yerine polis ekiplerinden birinin aracına da kurşun isabet etti. Kavgada 2?si ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Ali E. ile Süleyman E., gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi Hastanesi?ne götürüldü. Yaralanan Zekeriya Uğur T., Halil İbrahim Ç., Erkan I. ve Sinan T. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi?ne sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası yaralıların götürüldüğü hastanelere çok sayıda yunus polisleri ve çevik kuvvet ekipleri sevk edilerek, geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili gözaltına alınanların olduğu belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------- - Hastaneye getirilen yaralının görüntüsü - Hastane önündeki polis ekiplerinden detay - Ambulans yaralı getirirken detay - Ambulanstan yaralı indirilirken HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) (Tür: Yurt)

