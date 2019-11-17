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Afyonkarahisar’da sis sürücülere zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 12:00 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar ve çevresinde sabah saatlerinde başlayan sis, özellikle işe gitmek için yola çıkan sürücüleri olumsuz etkiledi.Afyonkarahisar’da sabah saatlerinde sis hakim oldu.

Afyonkarahisar ve çevresinde sabah saatlerinde başlayan sis, özellikle işe gitmek için yola çıkan sürücüleri olumsuz etkiledi.
Afyonkarahisar’da sabah saatlerinde sis hakim oldu. Tüm bölgede görülen sis, sabah saatlerinde araç sürücülerine zor anlar yaşattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Kenti Ankara, Konya, Eskişehir, İzmir ve Kütahya’ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgede sisin etkisinin birkaç gün daha sürebileceğini bildirdi.

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