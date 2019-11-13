Afyonkarahisar’da sonbahar ve yaz görüntüleri bir arada

Afyonkarahisar’da son baharın yaşanıldığı şu günlerde hava sıcaklıklarının halen mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi park ve bahçelerde objektiflere güzel görüntülerin yansımasına neden oldu.

Kasım ayını ortalarına gelinmesine rağmen, Afyonkarahisar’da adeta yaz havası yaşanıyor. Bir yandan son baharın izlerini barındıran sararmış yapraklar doğaya ayrı bir güzellik katarken, diğer yanda halen daha park ve bahçelerde açan çiçeklerin güzelliği objektiflere yansıdı. Farklı güzelliklerin yansıdığı fotoğraflar, bir yandan son bahara tanıklık ederken, diğer yandan yazdan kalma güzellikleri de yansıtıyor.

Afyonkarahisar’ın oksijen deposu Kocatepe (Büyükkalecik) kasabasında Büyük Taarruz emrinin verildiği bin 874 rakımlı Kocacatepe’nin eteklerinde bulunan bir kiraz bahçesindeki kiraz ağaçlarının sararmış yaprakları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Öte yandan kent merkezindeki bir kuruma ait binanın çevresindeki çiçeklere konan arılar ise halen daha yazın güzelliklerini yansıtarak Afyonkarahisar’da son baharda yazın yaşandığını gösterdi.

