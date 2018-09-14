Afyonkarahisar'da sürücülere trafik eğitimi

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYONKARAHİSAR'da karayollarında kazaları ve can kayıplarını önlemek için İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Yaşam için kısa bir mola' projesi kapsamında uygulama yapıldı. Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzerindeki Bölge Trafik Müdürlüğü önünde yapılan denetime Vali Mustafa Tutulmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Özer de katıldı. Emniyet kemeri takmayan, telefonla konuşan ve hız ihlali yaptığı belirlenen sürücüler durdurularak önce yaptıkları kural ihlali hatırlatıldı. Kural ihlali sonucunda yaşanacak kaza ve sonrasında ortaya çıkabilecek sonuçlar anlatılırken, oluşturulan çadır içine alınan araç ve içindekilere, 8 dakikalık bir görüntü izletildi. Görüntülerde sürücülerin yaptıkları kural ihlallerinin sonuçlarının neler olabileceği gösterildi. Sürücülere yaptıkları kural ihlali için ceza kesilmezken, lokum ikramı yapılarak gönderildi. CEZA KESME HAKLARI VAR Vali Mustafa Tutulmaz, kural ihlali için durdurulan sürücülere proje hakkında bilgi verdi. Sürücülerle ve araç içindeki yolcularla sohbet eden Tutulmaz, yaşanan kazaların kural ihlallerinden kaynaklandığını belirterek, kural hataları yapmamaları konusunda uyardı. Vali Tutulmaz, İçişleri Bakanlığı'nın yeni bir uygulaması ile jandarma ve polis teşkilatlarının tüm görevlilerinin ceza kesme hakkı olduğunu belirterek, güvenlik görevlilerinin hepsinin kural ihlalinin tespitinde ceza keseceklerini sözlerine ekledi. Vali Tutulmaz, toplu taşıma araçlarında da sivil kıyafetli görevlilerin denetimler yaparak, trafik güvenliğini arttırıcı tedbirler alacağını ifade etti. AMAÇ CEZA KESMEK DEĞİL Daha sonra gazetecilere de açıklama yapan Vali Mustafa Tutulmaz, Bu projedeki amacımız trafik kuralı ihlal eden, yani emniyet kemerini takmayan, hız kuralına uymayan, alkollü araç kullanan, cep telefonu ile konuşurken araç kullanan kişiler, tespit edildiği zaman onlara ceza kesilmeden oluşturulan bir çadır içinde uyarı ve eğitime tabi tutuluyor. Görüntülerde kurallara uyulmazsa nelerle karşılaşacakları gösteriliyor. Eğitime tabi tutulan sürücüler bundan çok fazla etkilendiklerini kesilen cezadan daha etkili bir uyarı olduğunu belirtiyorlar. Bu projeyi Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uygulanmaya başladık. Sürücülere yaptıkları hataların farkına varmak için eğiterek daha az kaza olmasını sağlamaya çalışacağız dedi. UYGULAMA ETKİLEDİ Uygulama kapsamında emniyet kemeri takmadığı tespit edilen bir aracın sürücüsü Musa Obuz, Bursa'ya gittiklerini belirterek, uygulamanın çok etkili olduğunu kaydetti. Obuz, Trafikte yaptığımız hatalarımızı fark ettik. Eşim ve 2 çocuğumla birlikte uzun bir yolculuğa çıkmıştık. Benim kemerim takılıydı. Eşim ve çocuklarımın kemeri takılı değildi. İçeride bunun neticeleri neler olduğunu gördük. Genelde yaptığımız hata sonucunda Allah korusun can kaybı olabiliyor. Şu andan itibaren kemerlerimizi takarak yolumuza devam edeceğiz. Bursa'ya aile ziyaretine gidiyoruz. Özellikle uygulamadan etkilendik. Kemer takmayarak belli bir hızla gittiğimizde ciddi bir kaza riski oluyor. Onun için trafik kurallarına uymakta fayda var ve uyalım diye konuştu. KÜÇÜK DALGINLIKLAR HAYATA MAL OLABİLİR Araçta emniyet kemeri takmadan seyahat eden ön yolcu koltuğunda oturan eşi Özge Obuz da şunları söyledi Eşimle araca bindiğimizde emniyet kemeri konusunda sürekli konuşuruz. Küçücük bir dalgınlığın nelere yol açabileceğini ve o küçük dalgınlığa bile yer olmadığını hayatta bir kez daha fark etmiş olduk. Bundan sonra daha dikkatli olmalıyız. Hayatımızda cezalar var. Cezaların da belli yaptırımları var. Bunlar da önemli tabii ki. Şimdi cezamızı ödeyerek yola devam ederek tekrar hata yapabilirdik. Nasıl olsa paramızı ödedik diyebilirdik. Ama şimdi canımızla ödeyeceğimiz bir hata ve ceza olacaktı yolda başımıza bir şey gelseydi. Bunu görmüş olduk ve bu daha etkili oldu. Uygulamanın ve çadırda yapılan eğitimin ardından lokum ikram edilen araçlar ceza kesilmeden bırakıldı.



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