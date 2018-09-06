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Afyonkarahisar'da "taklit ürün" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 14:31 | Son Güncelleme

Operasyonda 655 ürüne el konuldu, 24 iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da "taklit ürün" satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince 28 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerinde kadın el çantası, gözlük, cep telefonu aksesuarları, takı, kozmetik, giysi ve temizlik ürünleri olmak üzere 655 taklit ürün tespit edildi.

Ekiplerce taklit ürünlere el konulurken, 24 iş yeri sahibi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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