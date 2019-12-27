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  4. Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 15:04 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda heykel ve sikkeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Tınaztepe beldesinde durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Araçta tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 651 sikke ile heykel ele geçirildi.

Ekipler, otomobildeki Ü.I, B.Y, Ö.F.K. ile A.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
heykel sikke Sinanpaşa

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