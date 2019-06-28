Afyonkarahisar’da tarihi eser operasyonu

Afyonkarahisar’da tarihi eser pazarlığı yaptığı tespit edilen 10 şüpheli, bir adet Antik Yunan İyon Başlığı ile birlikte yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sandıklı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, ellerinde bulunan tarihi eseri satmaya çalışan ve tarihi eser pazarlığı yaptığı değerlendirilen 10 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen bir adet Antik Yunan İyon Başlığı ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak gözaltına alınan 10 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilirken, aynı gün yapılan mahkeme neticesinde Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldığı bildirildi.

