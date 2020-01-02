Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 191 sikke, 163 tarihi obje ve 2 heykel ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasının ardından Sultandağı ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda, tarihi eser niteliğinde 191 sikke, 163 tarihi obje ve 2 heykel ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Hakkında yasal işlem başlatılan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

Tarihi eserlere ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere el konuldu.

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