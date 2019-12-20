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Afyonkarahisar'da tarihi olduğu değerlendirilen heykel ve sikkeler ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 18:50 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen heykel ve sikkeler ele geçirildi.

İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir'den Gazlıgöl beldesine getirilecek tarihi eserlerin satılacağı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından bir otomobil, Kayıhan beldesinde durduruldu.

Araçta, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 heykel, 3 heykel parçası, 22 sikke, dedektör ile 2 metal arama çubuğu bulundu.

Jandarma ekipleri, otomobildeki F.Ç, E.A. ve E.K'yi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
heykel Roma dönemi sikke tarihi eser kaçakçılığı

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