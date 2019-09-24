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Afyonkarahisar'da tarım arazisinde yarıklar oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 21:20 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde tarım arazisinde yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda yarıklar oluştu.

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde tarım arazisinde yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda yarıklar oluştu. Yer yer 5 metreyi bulan yarıklarla ilgili AFAD ekipleri inceleme yaptı.

Dinar'a bağlı Doğanlı köyündeki tarlalarında derin yarıklar oluştuğunu gören köylüler, durumu Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri yaptıkları incelemede yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda, yer yer derinliği 5 metreyi bulan yarıklar tespit etti. Bölgede yapılacak incelemenin ardından bir rapor hazırlanacağı ve yarıkların nasıl oluştuğuyla ilgili çalışma yapılacağı belirtildi.

Diğer yandan köylülerden Seydi Aşkın, yarıkların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Seydi Aşkın'ın tarladaki yarıkların araştırılmasını istediği görüntülerde, derinliği yer yer 5 metreyi bulan çukurlar görüldü.

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