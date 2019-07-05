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Afyonkarahisar'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle tır çarpıştı: 14 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 09:57 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle tır çarpıştı: 14 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Yusuf A. (55) idaresindeki 42 AZU 58 plakalı tır ile Mahmut Çiftçi'nin kullandığı tarım işçilerini taşıyan 46 P 9085 plakalı minibüs, Çobanlar kavşağında çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü ile araçtaki 13 işçi yaralandı.

Ambulanslarla Bolvadin ve Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü Yusuf A. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
minibüs tarım işçileri TIR

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