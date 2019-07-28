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Afyonkarahisar’da tekne alabora oldu, 1 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 19:35 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da 3 arkadaşı ile balık tutmak için gölette tekneyle açılan bir kişi teknenin alabora olması sonu boğularak hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar’da 3 arkadaşı ile balık tutmak için gölette tekneyle açılan bir kişi teknenin alabora olması sonu boğularak hayatını kaybetti. Diğer 3 kişi ise kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşarak kurtuldu.

Tekne kazası Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı Gebeceler beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde baraja 3 arkadaşı ile birlikte balık tutmaya gelen İbrahim Çardak, bir süre sonra arkadaşlarıyla birlikte tekneye bindi. Suya açıldıkları esnada teknenin bir anda devrilmesi sonucu Çardak ve 3 arkadaşı suya düştü. 3 arkadaşı kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başarırken, Çardak ise bir anda suda kayboldu. Olayı çevredekiler 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen AFAD ekipleri ve çevredeki vatandaşlar Çardak’ı aramaya başladı. Yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından ekipler Çardak’ın cansız bedenine ulaştı. Gebeceler beldesinde ikamet ettiği öğrenilen Çardak’ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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