Afyonkarahisar’da teknoloji sergisi açıldı

Afyonkarahisar’da 14 lisenin katıldığı ‘Teknoloji Sergisi’ açıldı. Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salon’una açılan sergide hurda malzemelerden yapılan araç dikkat çekti.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘2023 Vizyon Belgesi’ kapsamında ‘2019 Teknoloji Sergisi’ açıldı. Gazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ’si bahçesinde düzenlenen törene okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılış öncesi lise öğrencilerinin halk oyunları gösterisi beğeniyle izlendi. Gösterilerin ardından Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin önemine değindi. Yalçın şöyle devam etti;

“Zamanla öğrenciler çevresindeki insanların farklı uğraşları olduğunu ve mesleklerin farklı özellikler gösterdiklerini fark ederler. Dolayısıyla işte bu süreçte öğrenciler yönlendirmeye ihtiyaç duyarlar. Gelişmeyi ve değişmeyi bir bütün olarak ele aldığımızda ise gelişmekte olan sektörlere kalifiye eleman yetiştirme görevinde hem dünyada hem de ülkemizde mesleki teknik eğitim göstermiştir. Günümüzde kıyasıya rekabetin yaşandığı dünyada ülkelerin ayakta kalmalarının tek yolu ülkelerin bilim ve sanayi ve teknolojide milli teknoloji ve milli sanayisini üretmekten geçmektedir. Sanayi üretiminin vazgeçilmezi ise, nitelikli mesleki eğitimdir.”

“TEKNİK LİSELERE ÖNEM VERİYORUZ”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonunda üzerinde en çok durduğu alanın mesleki teknik eğitim alanları olduğunu söyleyen Müdür Yalçın; “Bugün meslek liselerimizin üzerinde var olan olumsuz algının değiştirilmesi. Meslek liselerinde niteliğin arttırılması bir diğer hedef ise ülkemizin en fazla ihtiyaç duyduğu istihdam sağlamalı, sanayi ve işbirliğidir. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin arttırılmasına yönelik hedefler kapmasında her alanda her alanda her yıl mesleki ve teknik eğitim kurumlarında üretilen ürünlerin sergileneceği bir fuar düzenlenecektir diye ifade edilmektedir. Bu hedef doğrultusunda mesleki ve teknik Anadolu liselerimiz ortak çalışmalar yaparak teknoloji sergisini hazırlamış bulunmaktadır” dedi.

“ELEKTRİKLİ ARAÇ DİKKAT ÇEKTİ”

Konuşmaların ardından ‘Teknoloji Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Tek tek tüm projeleri inceleyen protokol üyeleri öğrencilerin yaptığı icatlara hayran kaldı. Sergide en dikkat çeken bir projede bir lise öğrencinin yaptığı elektrikli araç oldu. Merkez Endüstri Meslek Lisesi’nde okuyan Emre Dağan, aracı 6 ay içerisinde hurda malzemelerde yaptıklarını söyledi. Elektrikli aracın saatte 50 kilometre hıza çıktığını kaydeden Dağan, aracın herkes tarafında beğeniyle karşılandığını söyledi. Öte yandan serginin 3 Mayıs tarihine kadar açık kalacağı belirtildi.