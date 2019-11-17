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Afyonkarahisar’da termal otellerde ara tatil yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 11:56 | Son Güncelleme

Okulların 1 haftalık ara tatile girmesiyle Afyonkarahisar’da termal oteller yüzde 95 doluluk oranına ulaştı.

Okulların 1 haftalık ara tatile girmesiyle Afyonkarahisar’da termal oteller yüzde 95 doluluk oranına ulaştı. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, Kasım ayının bereketli geçtiğini ifade ederek, kentin gelecek 4 yıl için dünya şehri olacağını söyledi.
Türkiye’nin 30 bine ulaşan yatak kapasitesiyle önemli termal turizm merkezlerinden Afyonkarahisar’da ara tatil yoğunluğu yaşanıyor. Ülke ve yurt dışının dört bir yanından aralarında şifa arayanların da bulunduğu misafirler Afyonkarahisar’daki termal otellerin yüzde 95’ni doldurdu. Yüksek mineral özelliğiyle dünya genelinde ün salan Afyonkarahisar’ın termal suları şifa arayanların yanı sıra vücudunu ve ruhunu da dinlendirmek isteyenlerin gözdesi haline geldi.
Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, 5 yıldızlı termal otellerde doluluk oranlarının yüzde 95 seviyesine ulaştığını belirterek, gelen misafirleri mutlu göndermek istediklerini ifade etti. Gümüşhan, “Bugün itibarıyla doluluklar daha da artıyor. Zannediyorum ki hem Afyonkarahisar hem Sandıklı bölgesindeki tüm termal oteller bu ara tatilde yüzde 100 doluluğa ulaşmış olacaktır. Bizim için Kasım ayı bereketli ay oldu. Öğrenciler bu ay tatil yapma fırsatı buldu. Dinlendikten sonra tekrar eğitim öğretim yılına başlayacaklar. Biz ilk ara tatilinden dolayı gerçekten çok mutluyuz. Hedefimiz tüm misafirlerimizi yüzde 100 memnun bir şekilde göndermek” dedi.
Otellerde çocuklar için çeşitli aktivitelerin olduğunu belirten Gümüşhan, Afyonkarahisar’ın gelecek 4 yılda dünya şehri olabileceğini ifade etti. Kentte termal havasının hakim olduğunun altını çizen Gümüşhan, “Ne soğuk ne sıcak tam bir termal havası var. Hem insanlar burada dinleniyorlar hem de termal tedavi oluyorlar. Bunun yanımda ruhen de dinleniyorlar. Burada ailelerin yanı sıra çocuklar da mutlu. Biz de mutluyuz. Afyonkarahisar artık termal turizmin başkenti oldu. Bu onaylandı. Doluluk anlamında da Afyonkarahisar zaten çok popüler Türkiye’de. Bunu dünyada yayabilirsek Afyonkarahisar’da ilerleyen yıllarda ziyaretçi sayısı artacaktır. Biz Afyonkarahisar’ı yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da tanıtabilirsek önümüzdeki 3-4 yıl içinde Afyonkarahisar bir dünya şehri olacaktır” dedi.
Eskişehir’den tatil için gelen Muharrem Çetinkaya ise, tatil için termalin başkenti Afyonkarahisar’ı tercih ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:
“Güzel huzurlu bir ortamdayız. Öğretmenim, ara dönem tatilinde termal tatil tercih ettik. Güzel bir ortam, şehrin kalabalığından sonra burası huzurlu ve dingin. Şifalı suları var. Bizim için güzel bir tatil olacağını düşünüyorum.”

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