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Afyonkarahisar’da terör operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 20:32 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda Suriye’deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda Suriye’deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Olay, dün saat 18.30 sıralarında Sandıklı ilçesinde meydana geldi. 155 Polis İmdat Hattı’na yapılan ihbarın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen S.Y. (27), A.G. (19) ve N.Y.’yi (19) ikametlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 33 fişek ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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