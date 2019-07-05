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Afyonkarahisar’da tır ile minibüs çarpıştı, 14 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 10:21 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir tır ile mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.Kaza, Bolvadin Çobanlar kavşağında meydana geldi.

Afyonkarahisar’da tır ile minibüs çarpıştı, 14 yaralı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir tır ile mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.
Kaza, Bolvadin Çobanlar kavşağında meydana geldi. Yapım çalışmalar sebebi ile iki şeride düşürülen yolda, mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile seyir halindeki tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Yaralıların ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi’ni kaldırıldığı öğrenildi.

Afyonkarahisar’da tır ile minibüs çarpıştı, 14 yaralı

Afyonkarahisar’da tır ile minibüs çarpıştı, 14 yaralı

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