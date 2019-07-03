HABER

Afyonkarahisar'da TOKİ konutları için kura heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 15:59 | Son Güncelleme

Kentte yapılacak 750 konut için 6 bin 973 kişinin başvurduğu konutların kurasında ismi çıkanlar, büyük sevinç yaşadı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Afyonkarahisar'da inşa edilecek 750 konutun hak sahipleri, kurayla belirlendi.

Küçükçobanlı Mahallesi'nde 2+1 şeklinde inşa edilecek 500, 3+1 şeklinde inşa edilecek 250 konut için toplam 6 bin 973 başvuru oldu.

Tınaztepe Spor Salonu'ndaki kuraya, başvuru yapan çok sayıda vatandaş katıldı.

TOKİ uzmanı Levent Cenkci, 2+1 konutlar için 3 bin 449 kişi, 3+1 konutlar için ise 3 bin 524 vatandaşın başvurduğunu söyledi.

Konutların yüzde 5'i engelliler, yüzde 10'u şehit alileri, yüzde 15'inin emekliler için sınıflandırıldığını anlatan Cenkci, şöyle konuştu:

"Hak sahibi belirleme işlemlerinin ardından kurada adı çıkanlarla sözleşmeler imzalanacak. Maliyetler yapılıp proje ihaleye çıkacak. İhalenin ardından 3 yıl içinde konutları bitirip teslim etmeyi planlıyoruz. Çıkmayan vatandaşlarımız moralini bozmasın. Afyonkarahisar'da yeni TOKİ projeleri yapılacak. Çünkü burada TOKİ projelerine çok büyük ilgi var."

Daha sonra noter gözetiminde, kuranın ilk çekilişini Belediye Başkanı Mehmet Zeybek yaptı. Zeybek, 3+1 konutlar için başvuran şehit yakınının ismini açıkladı.

Kurada adını duyan vatandaşlar da büyük sevinç yaşadı.

Performans denilince akla ilk o geliyor!Performans denilince akla ilk o geliyor!
Bozcaada'daki cinayette 5 şüphelinin serbest kalmasına tepkiBozcaada'daki cinayette 5 şüphelinin serbest kalmasına tepki
Esenyurt'ta kaçak göçmen denetimi: 93 gözaltıEsenyurt'ta kaçak göçmen denetimi: 93 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar ev Konut kura TOKİ

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızıyla görüşmek istedi diye kocası tarafından pompalı tüfekle öldürüldü!

Kan donduran telefon! Oğlunu arayıp eve çağırdı, sonrası korkunç

Bora füzeleri PKK hedefleri böyle vurdu!

Bora füzeleri PKK hedefleri böyle vurdu!

Kalaycılık mesleği son demlerini yaşıyor!

61 yıldır vazgeçmiyor ama... Yakında tarih olacak!

Son dakika! İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

2 yıl boyunca devlet kontrol edecek! O kentte yeni uygulamaya geçiliyor

Yeni uygulamaya geçiliyor! O kentte artık...

Evlenirken gelinlik ve damatlık giyememişlerdi! Düğün hayalleri 43 yıl sonra gerçekleşti

Öğretmen çiftin düğün hayali 43 yıl sonra gerçekleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.