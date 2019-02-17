Afyonkarahisar'da toplu açılış töreni

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz CHP gibi 3-5 fazla oy almak için Pensilvanya'daki o şarlatana, Kandil'deki terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katılarak Afyonkarahisarlılara hitap etti. Afyonkarahisar'ın zaferiyle ağustos ayını şereflendirdiğini belirten Erdoğan, "Koç yiğitler yatağı Afyon. Kurtuluşun, dirilişin, direnişin şehri Afyon. Görkemli Karahisar Kalesi'nin şehri Afyon. Gazi'nin ifadesiyle 'İstiklalimizin kilit şehri' Afyon. Yolların kavşağı, gönüllerin sultanı Afyon. Seni yürekten selamlıyorum Afyon." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Afyonkarahisar'ın demokrasinin ve milli iradenin kalesi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Şüheda yurdu Afyonkarahisar'dan vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için toprağa düşen aslanları rahmetle yad ediyorum. Bugün bir kez daha Afyonkarahisar'da olmaktan, sizlerle hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sevginiz, ahde vefanız, hayır dualarınız için her birinize teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde Afyonkarahisar geleneğini yine bozmadı. 2001'de AK Parti'nin kuruluşuna şahitlik eden Afyonkarahisar, yine milli iradenin, milletin adamının yanında saf tuttu. Yüzde 55,4 ile AK Parti'yi zirveye taşıyan, yüzde 68 gibi rekor bir oy oranıyla şahsımı Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören Afyonkarahisarlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim eylesin."

- "İstikrar ve istikbalimizi oylayacaksınız" AK Parti'nin Afyonkarahisar'da kurulduğunu anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Buradan yola çıktık. Ne bereketli yola çıkıştı. Hamdolsun o günden bugüne, 17 yıl hep tek başımıza iktidar olduk. Şimdi önümüzde yeni bir imtihan, yeni bir seçim var. Türkiye 31 Mart günü hayati önemde bir seçim yaşayacak. 31 Mart'ta sandıkta belediye başkanları ve meclis üyeleriyle, muhtarlarla beraber istikrar ve istikbalimizi oylayacaksınız. 31 Mart'ta vatanımızın geleceği adına çok kritik bir karar vereceksiniz. Türkiye'nin bekası, milletimizin huzuru, evlatlarımızın geleceği için 31 Mart seçimlerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak dosta güven, düşmana korku salacak tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz. 31 Mart günü, oylarımızla, desteklerimizle, özellikle ülkemize kurulmaya çalışılan tuzağı bozmamız gerekiyor." - "Gönül kazanacaksın ki hizmet veresin" Afyonkarahisarlıların kendilerini yalnız bırakmadığı gibi kendilerinin de gece gündüz demeden kentin huzuru için çalıştığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: