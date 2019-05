Afyonkarahisar’da Trafik Haftası sergisi açıldı

Afyonkarahisar’da Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Afyon Belediyesi, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nin katılımıyla Anıtpark’ta Karayolu Trafik Haftası sergisi açıldı.

Serginin açılışına Vali Mustafa Tutulmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve diğer protokol üyeleri katıldı. Sergide, emniyet kemeri simülatör aracı ve alkol gözlüğü gibi gereçlerle emniyet kemerinin önemi, alkollü araç kullanmanın sürücüler üzerindeki etkileri hakkında uygulamalı eğitim verildi. Burada açıklamalarda bulunan Vali Tutulmaz; “Trafik haftası dolayısıyla trafiğin problemlerine çözüm bulma bu konuda kamuoyu oluşturma ve kamuoyunu bilgilendirme adı altında çok değişik etkinlikler yapılıyor. Bu etkinliklerin bir kısmı da işte bugün Anıt Park önünde trafik ile doğrudan ve dolaylı bir şekilde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın trafik düzenini sağlamaya yönelik hazırladıkları uyguladıkları ve kullandıkları her şey burada sergiye açıldı. Vatandaşlarımızın izlemesine ve incelesine açıldı” dedi.

VATANDAŞLAR TRAFİK KURALLARINA UYSUNLAR

Yaya geçişleriyle ilgili de konuşan Vali Tutulmaz; “Öncelik yayanın ancak bu yayanın öncelik olduğu yerler trafik ışıklarının bulunmadığı ve trafik işaretlerinde yaya geçidi olarak belirlenen yerlerde bu geçerlidir. Eğer yaya geçidi işareti yoksa yaya çizgileri yoksa vatandaşlarımız öncelik yayanın deyip yola atlamasınlar. Burada öncelikle trafik işaretlerine uysunlar, ışık olup olmadığına baksınlar ve ayrıca yol üzerinde trafik yaya geçidine yönelik işaretlemelerin olduğunu gözden geçirsinler ona göre yola çıksınlar. Bugüne kadar ilimizde bu yönde her hangi bir sıkıntı yaşamdık. Her hangi bir kaza ve ölümlü bir durum olmadı. Fakat bazı illerde yayalar yol bizim diyerek yola çıkıyorlar. Bu durum kazalara yol açıyor. Bu konuda vatandaşlarımızı uyarmış olalım” diye belirtti.

YOLLARIN KURALI VARDIR KRALI YOKTUR!

Trafik tedbirlerini arttırdıklarını belirten Tutulmaz; “Bunun sonucu olarak ölümlü kazalarda yüzde 71 azalma oldu. Bu güzel sonuçtur fakat hedefimiz bunu sıfırlamaktır. Yine yaralamalı kazalarda da yüzde 17’lik bir azalma oldu. Öncelikle de bunu arttırmaktır. Vatandaşlarımızdan talebiz trafik kurallarına uysunlar. Kurala uyulmadan kazasız bir yolculuk yapabilme imkânı tesadüflere bağlıdır. Kurala uyulmadan hareket edilirse bugün olmazsa yarın kaza yapılır. O yüzden kaza yapmamak adına kurallara uyarlım, uymayanları da uyaralım. Yolların kuralı vardır kralı yoktur” ifadelerini kullandı.