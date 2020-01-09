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  4. Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 ölü

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 06:44 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgilere göre Afyonkarahisar - Antalya Karayolunun 60.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre Afyonkarahisar - Antalya Karayolunun 60. Kilometresi Sandıklı Dinar Caddesi kavşağında meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Emin Akgök (36) idaresindeki 03 PC 677 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Yaklaşık 2 metre yükseklikteki beton bariyerlerden aşağı düştü. Yan yatan araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Savcılık incelemesi sonrası hayatını kaybeden sürücü Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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