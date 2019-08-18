Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Öztürk idaresindeki 06 CHB 24 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 65. kilometresinde arızalanıp, güvenlik önlemlerini alarak yol kenarında bekleyen Şevket Uçar'ın kullandığı 42 SH 195 plakalı kargo kamyonuna çarptı.
Kazada otomobilde bulunan Mehmet Remzi Budak, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılar İbrahim Öztürk (32), Nurcan Budak Öztürk (31) ve 2019 doğumlu bebek Ali Fırat Öztürk, kaldırıldıkları Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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