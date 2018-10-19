Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Hakan K. idaresindeki 03 BM 364 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 20. kilometresinde, Hüseyin A'nın kullandığı 42 FFF 53 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile aynı araçtaki Hayriye (86), Nükser (49), Aynur, Semiha (30), Hayriye Kübra (8), İkranur (6) ve Beyza Nur Mühsürler (5) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Hayriye Mühsürler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, Hayriye Mühsürler'in Afyonkarahisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mühsürler'in annesi olduğu öğrenildi.
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