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Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 18:17 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da traktör ile bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Afyonkarahisar’da traktör ile bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre kaza, Çobanlar-Bolvadin yolu 25’inci kilometresinde meydana geldi. Şakir B. (57) idaresindeki 03 ZA 744 plakalı araç, kavşakta yolun karşısına geçen Abdil K. (80) idaresindeki traktörün römorkuna çarptı. Feci kaza sonrasında araç hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada sürücü ile eşi Lütfiye B. (57) olay yerinde yaşamını yitirirken, traktör sürücüsü Abdil K. ise ağır yaralandı.

Traktör üzerinden geçti
Feci kaza çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Kayıtlarda, aracın traktörün kavşaktan karşıya geçtiği esnada hızla gelerek römorkuna çarptığı görülüyor. Kazanın etkisiyle her iki araç da savrulup orta refüje çıkarken traktör sürücüsü Kalaycı da taşıt üzerinden düşüyor. Traktör, kaza sonrasında hareketine devam ederken taşıtın büyük olan arka lastiğinin yanı sıra römorkta bulunan her iki lastik de de sürücüsü Abdil K.’nin üzerinden geçiyor. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken ağır yaralanan Kalaycı 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, hayatını kaybettiği belirlenen iki kişi de Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı
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