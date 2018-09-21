Afyonkarahisar'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.
Ganim Sonbahar (54) idaresindeki 34 BF 2480 plakalı otomobil, Çay-Afyonkarahisar karayolunun 22. kilometresi Alparslan köyü mevkisinde yol kenarındaki kerpiç duvara çarptı.
Kazada, otomobildeki Melike ve Yusuf Can Sonbahar (18) hayatını kaybetti. Sürücü ile Güler Akkapulu (54) ağır yaralandı.
Yaralılar, ambulans helikopterle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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