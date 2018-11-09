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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 18:06 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Çobanlar-Bolvadin Karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Faik Karakoç'un (33) kullandığı 03 AJ 750 plakalı hafif ticari araç, Satılmış Atmaca (53) yönetimindeki 03 KN 367 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Satılmış Atmaca ile aynı araçtaki Musa Emek (61) olay yerinde yaşamı yitirdi, diğer aracın sürücüsü Faik Karakoç ile aynı araçtaki Mevlüt Yaman (57) ve Mehmet Ali Duran (39) yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Atmaca ve Emek'in cenazeleri incelemelerden sonra morga gönderildi.

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