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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 18:36 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 ölü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Burhanettin Uygur (57) idaresindeki 34 KF 3983 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 7. kilometresinde karşı yöne geçerek Bışar Barçatayin yönetimindeki 38 BM 578 plakalı saman yüklü tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile yanında bulunan Erdem ve Belinay Uygur (5) yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan cesetler, Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar trafik kazası

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