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Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 19:30 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 60.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 60. kilometresi Sandıklı Ofis Kavşağında meydana geldi. Ercan Ö. idaresindeki 14 BR 365 plakalı vinç, önündeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait 06 FV 2670 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmasın etkisi ile vinç içerisinde sıkışan sürücü Ercan Ö. ve yanında bulunan Aydın Sayın, Ahmet Aslan sıkıştıkları yerden Sandıklı İtfaiyesi ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası bir müddet Afyonkarahisar - Antalya karayolu trafiğe kapatılırken, yolda bulunan vinç kepçe yardımı ile yol kenarına alındı. Temizlik işleri ekipleri tarafından yoldaki parçaların temizlenmesi sonrası yol trafiğe tekrar açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 yaralı
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