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Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 01:35 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Afyonkarahisar- Isparta karayolunun 26.

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar- Isparta karayolunun 26. kilometresi Şuhut ilçe çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar- Isparta karayolunun 26. kilometresinde, Şuhut ilçesi istikametinden Karaadilli Belde istikametine doğru seyir halinde bulunan İsmail Akın T. (20) yönetimindeki 43 UC 888 plakalı kamyonet aynı istikamette seyir halinde bulunan Anıl Ö. (24) yönetimindeki Işık donanımı çalışmayan tarım aracı patpat’a arkadan çarptı. Kamyonetin tarım aracı patpat’a çarpması sonucu karşı şeride geçen patpat’ın aynı istikametten gelen Yaşar G. (39) yönetimindeki 03 SA 193 plakalı kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında İbrahim Ç., Ebubekir Ç. ve Anıl Ö yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi’ne sevk etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 yaralı

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