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Afyonkarahisar'da ulaşıma kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 21:56 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da öğleden sonra başlayan yoğun kar yağışının şiddetini arttırmasının ardından Afyonkarahisar- Antalya, Afyonkarahisar- İzmir ve Afyonkarahisar- Kütahya yolları ulaşıma kapandı.

Afyonkarahisar'da ulaşıma kar engeli

Satılmış AKKAŞ- Ahmet DAĞLI/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da öğleden sonra başlayan yoğun kar yağışının şiddetini arttırmasının ardından Afyonkarahisar- Antalya, Afyonkarahisar- İzmir ve Afyonkarahisar- Kütahya yolları ulaşıma kapandı.
Afyonkarahisar ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya, Afyonkarahisar- İzmir ve Afyonkarahisar- Kütahya yolları ulaşıma kapandı. Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesinden itibaren şiddetli kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığı belirtildi.
Trafik ekiplerinin belirli noktalarda araç geçişlerine izin vermediği karayolunda araç kuyruğu 5 kilometreyi buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücüler o anları cep telefonlarına kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yolda kalan sürücülerin imdadına diğer araç sürücüleri yetişti.
Kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar- Konya ve Afyonkarahisar- Ankara yollarındaki trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandığı belirtildi. Karayolları ekipleri belirtilen yol güzergahlarında iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı.
Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının gece geç saatlere kadar devam edeceğini kaydederken, sabah yollarda oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiği uyarısını yaptı.
Afyonkarahisar- Antalya yolunun 40’ıncı kilometresindeki Sandıklı ilçesi yakınlarında Başağaç Rampası ve Damlalı Boğazı’ndaki yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmezken, diğer araçlar da kontrollü olarak bırakılıyor. Yolda zaman zaman ulaşımda aksamaların meydana geldiği belirtildi.
Diğer yandan yollarda ufak çapta hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği kaydedildi.

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Afyonkarahisar'da ulaşıma kar engeliAfyonkarahisar'da ulaşıma kar engeliAfyonkarahisar'da ulaşıma kar engeliAfyonkarahisar'da ulaşıma kar engeli

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