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Afyonkarahisar'da "Uyum Mahalle Buluşmaları"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 01:37 | Son Güncelleme

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok: - "Batı medeniyeti, kendi karışık aklını, kanlı elini bu coğrafyadan çektiği takdirde bu coğrafyanın zenginlikleri, bu coğrafyanın çocuklarına yeter de artar. O yüzden bizim yapmamız gereken, orada bin yıldır İslamiyet'e bayraktarlık eden kahraman Türk ordusuna dua etmektir" - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu: - "Ülkemiz duyarlı yaklaşımını kaybetmeden göç politikasını insan temelli oluşturmayı başarmıştır. Bunları yaparken de insani değerleri göz önüne alarak vicdani bir sorumlulukla hareket etmekteyiz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, "Batı medeniyeti, kendi karışık aklını, kanlı elini bu coğrafyadan çektiği takdirde bu coğrafyanın zenginlikleri, bu coğrafyanın çocuklarına yeter de artar. O yüzden bizim yapmamız gereken, orada bin yıldır İslamiyet'e bayraktarlık eden kahraman Türk ordusuna dua etmektir." dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğiyle, “Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 21'incisi Afyonkarahisar Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, programda yaptığı konuşmada, uyum konusunu tarihi bir sorumluluk olarak ele alarak uyguladıklarını söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendiren Ok, şöyle konuştu:

"Büyük bir operasyon yapıyoruz. Orada askerlerimizin ayaklarına Allah taş değirmesin ama evlatlarımız şehit ve gazi oluyorlar. Oradaki hiçbir askerimizin aklında 'Burası Suriye'dir, başka bir topraktır' gibi bir hissiyat yok. Ecdadımızın emaneti olanı torunlarına geriye iade etme aşkı, şevki ve hissiyatı var. O yüzden Batı medeniyeti, kendi karışık aklını, kanlı elini bu coğrafyadan çektiği takdirde bu coğrafyanın zenginlikleri, bu coğrafyanın çocuklarına yeter de artar. O yüzden bizim yapmamız gereken, orada bin yıldır İslamiyet'e bayraktarlık eden kahraman Türk ordusuna dua etmektir."

- "Vicdani bir sorumlulukla hareket etmekteyiz"

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu da dünya genelinde yerinden edilen insan sayısının 71 milyona ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin 5 milyon insana kapılarını açtığını dile getiren Kadıoğlu, "Tüm dünya adeta bu olaya gözlerini kapatırken, ülkemiz duyarlı yaklaşımını kaybetmeden göç politikasını insan temelli oluşturmayı başarmıştır. Bunları yaparken de insani değerleri göz önüne alarak vicdani bir sorumlulukla hareket etmekteyiz. Suriye'de yaşanmış olan bu savaş, kimsenin istemediği, büyük trajediler ile göçlere sebep olan ve insanları evlerinden eden bir durum." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından göç konulu kısa filmler izlendi.

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Uyum Mahalle Buluşmaları

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