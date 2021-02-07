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Afyonkarahisar’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

07.02.2021 17:28 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Afyonkarahisar’da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik olarak Erenler, Kayadibi ve Eşrefpaşa mahallelerinde 4 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Afyonkarahisar’da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik olarak Erenler, Kayadibi ve Eşrefpaşa mahallelerinde 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 8.16 gram metamfetamin maddesi, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 410 TL para, 1 adet hassas terazi, 12 adet sim kart, 1 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo ele geçirildi. 10 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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