Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlıdan 17'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 24'e yükseldi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli, Sandıklı Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince zanlılardan 17'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 6'sı da serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Sandıklı ve Dinar ilçeleri ile köylerinde belirlenen adreslere 15 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

