HABER

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 13:34 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan 2 araçta yapılan aramada 37 kilo 458 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki uygulama sırasında, şüphe üzerine durdurdukları 2 otomobilde arama yaptı.

Aramada, 35 paket halinde 37 kilo 458 gram skunk ele geçirildi. İki aracın sürücüsü de gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!
3,5 yaşındaki Yaren, bademcik ameliyatı sonrası öldü3,5 yaşındaki Yaren, bademcik ameliyatı sonrası öldü
Ramazan pidesi fiyatları açıklandıRamazan pidesi fiyatları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar skunk uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ege Denizi'nde yeni bir tür balık üretildi: Egeli

İzmir'de büyük buluş! Binlercesi var

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Siirt ve Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Siirt ve Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Diyanet takvimine göre 2019 Ramazan imsakiyesi! İl il imsakiye vakitleri

Ramazan imsakiyesi belli oldu

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs’ta eczaneler, okullar, bankalar, noterler açık mı?

1 Mayıs'ta eczaneler açık olacak mı?

Konya'da obruk sayısı 332'ye çıktı! Uzmanlar uyardı: Evleri yutabilir

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.