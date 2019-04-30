Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan 2 araçta yapılan aramada 37 kilo 458 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki uygulama sırasında, şüphe üzerine durdurdukları 2 otomobilde arama yaptı.
Aramada, 35 paket halinde 37 kilo 458 gram skunk ele geçirildi. İki aracın sürücüsü de gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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