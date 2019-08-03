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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 13:41 | Son Güncelleme

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, valiz içerisine gizlenmiş 10 kilo 389 gram kubar esrar ile bir miktar toz esrar ele geçirildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu üzerindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan iki otomobilde arama yaptı.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramada, 25 PB 143 plakalı otomobilde, valiz içerisine gizlenmiş 10 paket halinde 10 kilo 389 gram kubar esrar ile bir miktar toz esrar ele geçirildi.

Otomobildeki şüpheliler N.A, R.A. ve M.K. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
kubar esrar uyuşturucu operasyonu

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