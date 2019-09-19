HABER

Afyonkarahisar’da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 16:35 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla 20 kilogram kubar esrar maddesi ve bin 375 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sultandağı ilçesi Dereçine kasabasında yapılan çalışmalar neticesinde, 20 kilogram kubar esrar maddesi, bin 375 kök kenevir bitkisi, 80 gram kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Afyonkarahisar’da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla 20 kilogram kubar esrar maddesi ve bin 375 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sultandağı ilçesi Dereçine kasabasında yapılan çalışmalar neticesinde, 20 kilogram kubar esrar maddesi, bin 375 kök kenevir bitkisi, 80 gram kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

PARTNERTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladıTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladı
Samsun’da uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındıSamsun’da uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı
Kızılcahamam Üyücek yaylasında yangınKızılcahamam Üyücek yaylasında yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

O fotoğrafı nedeniyle istifası isteniyor!

O fotoğrafı nedeniyle istifası isteniyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.